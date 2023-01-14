غدا.. افتتاح معرض أهلا رمضان في المنصورة بتخفيضات 30%

يفتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، غدا

معرض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية الأساسية داخل ستاد المنصورة الرياضي، وتنظمه الغرفة التجارية بالدقهلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية، ليشمل كافة السلع الغذائية بتخفيضات 30%، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

وقال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتبكير معارض “أهلًا رمضان” بالمحافظات لتوفير كافة السلع للمواطنين بأسعار منخفضة تقل عن السوق، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بالكميات الكافية بأسعار مخفضة تخفيفا عن المواطنين، حيث قد تتخطى نسبة التخفيضات في بعض السلع ٣٠% لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الاستهلاكية بالكميات الكافية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية.