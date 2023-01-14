رئيس جامعة حلوان يتابع أول تطبيق للاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، زيارة تفقدية للامتحانات بكلية الحقوق لمتابعة أول تطبيق لنظام الاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة أمل لطفي، عميد الكلية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تحرص على مواكبة التطور التكنولوجي ونظم الاختبارات بالجامعات الدولية، مؤكدًا أن الاختبارات الإلكترونية هي أحد الوسائل الحديثة لقياس وتقييم مخرجات العملية التعليمية باستخدام الأجهزة الذكية، وتتميز بالمرونة والكفاءة في جميع مراحل تطبيقها وهو ما يُسهم في تطوير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أثبتت نجاحها وذلك فى ظل التحول الرقمى الذى تنشده الدولة، وخاصةً أن جامعة حلوان قد نجحت فى إنشاء وتفعيل مركز الإختبارات الإلكترونية، والتى تعمل على نجاح تجربة الإختبارات الإلكترونية التى تم تطبيقها بالفعل، والتى توفر الوقت والجهد على الطلاب وتعمل على تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة وسرعة رصد وإعلان النتائج.



وقالت الأستاذة الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن الكلية طبقت لأول مرة نظام الاختبارات الإلكترونية لمادة التطبيقات العملية، وذلك بداية من اليوم السبت 14 يناير، في معامل كليات القطاع الطبى، موضحة أنها ستطبق على الفرقة الأولى والثالثة انتظام وبذلك تكون الكلية أول كلية نظرية تطبق نظام الاختبارات الإلكترونية، مؤكدة نجاح التجربة بامتياز، وتم اختبار ٢٧٠٠طالب من حقوق حلوان، وهو ما يؤكد سعي الجامعة للتحول الرقمي وتوفير نفقات باهظة تتكبدها الجامعة فى الورق وماكينات الطباعة، مشيرة الي أنه سوف يتم ادخال الامتحان المقالى الترم القادم فى مركز الاختبارات الإلكترونية التي تتسم بوجود نظام مراقبة متكامل.