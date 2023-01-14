«ضحك على بنتى وخلى بيها».. تفاصيل واقعة قتل عريس كرداسة

"ضحك على بنتي الصغيرة وخلي بيها.. خد منها اللي عايزه وراح يتجوز غيرها، وقررت أنتقم لشرفي"، بهذه الكلمات برر المتهم في واقعة مقتل عريس كرداسة دوافع جريمته وأدلى باعترافات تفصيلية حول الحادث.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق إنه بمعاونة ٥ بينهم أبناؤه اتفقوا على الجريمة انتقامًا لشرفهم الذي دنسه المجني عليه عندما نجح في استمالة ابنته التي تبلغ من العمر ١٥ عامًا فقط وأوهمها بالحب والزواج مستغلًا أنه وسيم الوجه حتى وقع المحظور وعاشرها معاشرة الأزواج سالبًا إياها أعز ما تملك.

وأضاف المتهم أنه علم بعلاقة ابنته بالمجني عليه عندما أعلن الأخير عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" عن عقد قرانه وانهيار ابنته بسبب تخلي القتيل عنها مرددًا: "ضحك عليها وخلى بيها ورايح يتجوز غيرها".

واستكمل المتهم أنه قرر الانتقام لشرفه وعرض ابنته الذي هتكه المجني عليه بعد فشل محاولات إيجاد حل لتلك الكارثة فاتفق مع باقي المتهمين وعددهم ٥ على تنفيذ الجريمة، حيث ينتظرون خروج المتهم ووقوفه أمام منزله كعادته ثم إطلاق النيران عليه وإنهاء حياته وبالفعل أعدوا دراجة نارية وسلاح خرطوش ونجحوا في تنفيذ جريمتهم وفروا هاربين قبل أن تلقي مباحث كرداسة القبض عليهم.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بمقتل محمود السيد، 31 سنة، مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الخاصة بالمعادي، ومقيم بشارع مجلس المدينة، إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس والصدر.

تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، ومن خلال تنفيذ خطة بحث توصلت تحريات المباحث إلى أن المجني عليه، مدرس، وأن وراء ارتكاب الجريمة ٦ متهمين، أحدهم والد فتاة قال إن المجني عليه كان على علاقة بها وعاونه في الجريمة كل من "م.أ"، 37 سنة، عامل وسابق اتهامه في قضية ضرب "وأ.م"، 19 سنة، ترزي وآخرين بدعوى وجود علاقة مع ابنة الأول.

وأضافت تحريات المباحث أن المتهمين التقوا على مقهى أمام منزل المجني عليه لمتابعة تحركاته واتفقوا فيما بينهم على التعدي على المجني عليه وقتله وقاموا بمراقبته أثناء خروجه صباحًا من أمام منزله باستخدام دراجة بخارية بدون لوحات ملك وقيادة الثالث وسلاح ناري بندقية خرطوش بحوزة الثاني الذي أطلق عيارًا ناريًا تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الدراجة البخارية والسلاح الناري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.