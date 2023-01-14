«القوى العاملة»: جولات ميدانية لتعزيز علاقات العمل بالمدينة الصناعية بأسيوط

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بشأن تنظيم جولات تفقدية ميدانية موسعة لمقر مصنعي "الماسة للمستلزمات الطبية"، و"الدولية للمستلزمات الطبية"، وذلك بالمدينة الصناعية بالزرابي التابعة لمركز أبوتيج، حيث اطمأن مدير المديرية على سير العمل داخل المصنعين من خلال متابعته والاطمئنان على أحوال العمال فضلًا عن معدلات الإنتاج، وعلى هامش تلك الجولة عقد مدير المديرية اجتماعًا شمل كلًا من العاملين وممثلي الإدارة، أكد فيه على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعرق، لا سيما في تلك المرحلة الراهنة والتي تشهد إنجازات غير مسبوقة في كل قطاعات الدولة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيظل عصب التنمية وشريكًا رئيسيًا وفاعلًا بجانب القطاع الحكومي.

يذكر أنه يعمل بالمصنعين ٣٨٤ عاملًا منهم ٢١ من ذوي الهمم.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره للوزارة، إن تلك الجولات تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بضرورة التواجد الميداني المستمر بين العاملين بمواقع العمل والإنتاج ودعمهم المتواصل تحفيزًا لجهودهم من أجل رفع كفاءة وجودة الإنتاج وتعزيز علاقات العمل، مما يعزز قوة وصلابة الاقتصاد الوطني.

وكانت قد تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بشأن متابعة التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة، والإشراف على تخريج أول دفعة من المتدربين على مهنة التطريز والخياطة وكهرباء التركيبات فى قرية برق العز بمدينة المنصورة، وتسليم شهادات التخرج، وذلك ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذًا لتعليمات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالعملية التدريبية، وخلق كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وأوضح ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية في تقريره للوزارة، أنه قام بحضور فعاليات ختام البرنامج التدريبي يرافقه اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظة الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، ومجموعة من قيادات العمل المجتمعي بالمحافظة، مؤكدًا أن مهنة الخياطة والتطريز تلقى إقبالًا كبيرًا من السيدات بالقرية، حيث مكنهم التدريب من تعلم حرفة تساعدهم في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

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