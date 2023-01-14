مؤتمر تشافى: الجوع للبطولات سيقودنا للسوبر.. وأراخو قد يلعب فى مركز الظهير

أشار تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، إلى أن فريقه جائع للفوز بالبطولات وذلك قبل مواجهة الغريم التقليدي ريال مدريد، غدًا الأحد، في نهائي السوبر الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم السبت: “نحن أمام خطوة كبيرة للفوز ببطولة، سنحاول الفوز بالسوبر، الجانب النفسي أساسي ومن هذا المنطلق ربما يكون لديهم ميزة أكثر قليلاً لأنهم لعبوا المزيد من النهائيات، لكن الجوع للفوز بالألقاب يجب أن يقوينا، لم نفز منذ فترة طويلة وعلينا الذهاب للألقاب”.

وأضاف: “الفوز غير قابل للتفاوض في برشلونة، نحن هنا للفوز بالألقاب والأهداف هي الألقاب، نحن على بعد 90 أو 120 دقيقة من الفوز باللقب لهذا السبب بالنسبة لنا، إذا كان منافسًا آخر سيكون لدينا نفس الالتزام للفوز”.

وتابع: “غداً هو نهائي وعليك أن تكون جاهزا، عندما تبدأ في لعب كرة القدم عندما تكون طفلاً فيكون هدفك لعب النهائيات، وبالذات مع نادي حبك وضد ريال مدريد، لسنا خائفين ولا قلقين، نحن أمام فرصة ذهبية للفوز بلقب يمنحنا الكثير من الثقة، نتطلع قدماً بالفعل للفوز في كأس السوبر”.

وعن مركز أراخو في الكلاسيكو غدًا: “أراخو دفاعيًا مثالي وهو ضمن الأفضل في العالم، إنه يعطينا الأمان والقيادة، ونعم هو خيار في مركز الظهير الأيمن”.

وأتم عن سؤاله بأن أنشيلوتي لا يخسر النهائيات: “الإحصائيات وجدت من أجل التغيير، أنا متحمس وراضٍ للوصول إلى النهائي، علينا أن نعرف من أين أتينا، أمامنا مدريد وهو دافع إضافي وحتى اذا كان أنشيلوتي لا يخسر نهائي منذ 2010 فهذا يحفزني أكثر”.

وكان ريال مدريد أقصى فالنسيا من نصف النهائي بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في ركلات الجزاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أما البارسا فقد أقصى ريال بيتيس حامل اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.