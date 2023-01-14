ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى لـ83.17 دولار

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، منذ قليل، ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 1.47 دولار ليبلغ 83.17 دولار، مقابل 81.70 دولار في تداولات يوم أمس الأول.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار لتبلغ 85.28 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار لتبلغ عند التسوية 79.86 دولار للبرميل.

في سياق منفصل، اندفعت أسعار النفط إلى أعلى بعد بداية متقلبة للعام الحالي، مع توقع بنك "جولدمان ساكس غروب" ومدير صندوق التحوط بيير أندوراند أن تتجاوز الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل في عام 2023، هناك أيضًا دلائل غير مؤكدة أن نشاط التداول انتعش في السنة الجديدة، فمقدار السيولة في مختلف عقود النفط الآجلة الرئيسية بلغ أعلى مستوى له منذ أكتوبر.