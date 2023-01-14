السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القوة الناعمة لبلادنا.. الفن المصرى حاضر فى إبداعات اليمنيين (تقرير)

اليمن
اليمن

يمثل الفن بمختلف أنواعه واحدًا من أبرز عناصر القوة الناعمة لمصر التي كان لها أثرها الخاص على الثقافات المحيطة بها، سواء في المنطقة العربية أو الشرق الأوسط بشكل عام.
وفي هذا السياق، استعرض وائل ياسين، الفنان التشكيلي اليمني، خلال تقرير عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أوجه تأثير الفن المصري على الثقافة اليمنية، ما دفعه لتنفيذ بعض الأعمال الفنية التي تُحاكي حضارة مصر، وتبرز القيمة الثقافية لفنونها.
وقال إنه تأثر بالعديد من الفنانين المصريين، أمثال عادل إمام وتامر حسني ومحمد رمضان وغيرهم، وهو ما دفعه لرسم بعض الصور الفنية لهم، وحرص على تنفيذ بعض الأعمال التي تعكس الحضارة الفرعونية والمواقع السياحية المصرية.

كاتب يمني: التأثير الثقافي المصري على مدن وعواصم المنطقة كبير

من جانبه، أكد جبران شمسان، الكاتب اليمني، أن التأثير الثقافي المصري على مدن وعواصم المنطقة كبير، وبالأخص مدينة عدن، التي كانت شاهدة على حضور كبير للفن المصري، وتحديدًا لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب وغيرهم.

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