مد باب التقدم لمؤتمر شباب الباحثين بجامعة قناة السويس حتى 15 فبراير

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن مد باب التقدم لمؤتمر شباب الباحثين العاشر الى الخامس عشر من فبراير القادم والذي يأتي بعنوان "آفاق البحث العلمي والجمهورية الجديدة" والمزمع عقده في الفترة من 6-7 مارس 2023، مؤكداً أن الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن رؤية وتطلعات وطموحات كبرى لما يجب أن تكون عليه بلادنا مصر الخالدة من تقدم وقوة وازدهار في خضم التحديات العالمية المحيطة والتي عبرت عنها العديد من الخطوات العملاقة التي اتخذتها مصر لتحقيق تلك الرؤية للمستقبل على مختلف الأصعدة.

يأتي المؤتمر بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، والدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم ومقرر لجنة شباب الباحثين، وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد خطاب، المدير التنفيذي لمركز التسويق وتنمية الموارد بجامعة قناة السويس، ومقرر المؤتمر والدكتور محمود سلامة مقرر المؤتمر المساعد.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن مؤتمر شباب الباحثين العاشر سيشهد هذا العام تقديم نسب تخفيض على رسوم النشر بكافة مجلات جامعة قناة السويس لكل شباب الباحثين المشاركين بالمؤتمر على النحو التالي: مجلة كلية الصيدلة خصم 100%، مجلة كلية الطب خصم 50%، مجلة كلية السياحة والفنادق خصم 50%، مجلة كلية التمريض خصم 50%، المجلة العلمية للدراسات المحاسبية 40%، مجلة كلية التربية خصم 25%، مجلة كلية طب الفم والأسنان خصم 20% بالإضافة لخصم 50% بمجلةAdvances in Environmental and Life Science على أن يقوم الباحثين اختياريا بتقديم البحث للمجلات بعد قبول الملخص البحثي بالمؤتمر بالتنسيق مع إدارة المؤتمر للتمتع بالنسبة المقررة للخصم بعد قبول البحث للنشر بالمجلة المختارة.

ومن جهته، أفاد الدكتور تامر حسنين، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم ومقرر لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس بأن التسجيل لحضور المؤتمر يتم إلكترونيا على موقع المؤتمر ببنك المعرفة المصري.

وأشار الدكتور أحمد خطاب، المدير التنفيذي لمركز التسويق وتنمية الموارد بجامعة قناة السويس ومقرر المؤتمر، إلى أنه جاري الإعداد لعقد عدداً من ورش العمل والتدريبات التفاعلية التي سيتم إطلاقها بدءاً من الثاني عشر من فبراير على هامش المؤتمر من أجل إثراء المعرفة ورفع الوعي وتشارك الخبرات حيث ستستضيف الجامعة عدد من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة لإجراء هذه الورش بالمجان لشباب الباحثين بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمود سلامة، مقرر المؤتمر المساعد، أن رسوم المشاركة بالمؤتمر والتي تسدد بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.