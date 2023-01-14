السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: «خيرك سابق» فرصة حقيقية لدعم 5 ملايين مواطن

الكاتب الصحفي زكى
الكاتب الصحفي زكى القاضي

قال الكاتب الصحفي زكى القاضي، إن الدولة المصرية في المقام الأول عملت على عدة مسارات لتأمين حياة المصريين في ظل توابع ضاغطة من العالم، سواء اقتصادية أو الأزمة الروسية الأوكرانية أو جائحة كورونا، لافتًا إلى أن ملف الأمن الغذائي هو أحد المسارات التي شهدت أولوية كبيرة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها مشروع مستقبل مصر أو الدلتا الجديدة الذي يوفر العديد من السلع الاستراتيجية، وسوف يحقق العديد من الأرقام المميزة وخاصة في محصول السكر، فضلًا عن الارتفاع التدريجي في محصول القمح، مما يسهم في استقرار الأوضاع بشكل كبير.   

وأضاف القاضي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مشروع الصوامع من المشروعات القومية التي حافظت على الحبوب المصرية من عمليات الهدر، حيث أنها كانت تصل إلى ما يقرب من 30% من هدر للمحصول، موضحًا أن الدولة المصرية عملت على تفعيل الصوامع الإلكترونية لاستقبال ووضع أجواء مهمة للحبوب، بأن تكون موجودة طوال العام.

وتابع: مبادرة "خيرك سابق" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تمثل تعبيرًا حقيقيًا عن مفهوم جبر الخواطر، والذي تعمل عليه الدولة المصرية منذ عدة سنوات.

وأكد الكاتب الصحفي، أن مبادرة "خيرك سابق" تمثل فرصة حقيقية وتعبير واقعي لدعم 5 ملايين مواطن مصر بتجرد تام، واعتمادًا على قاعدة بيانات تم تطويرها على مدار عام منذ انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونوه الكاتب الصحفي، بأن هناك تنوع كبير في التحالف الوطني خاصة كارت الخير الذى يعتبر فرصة حقيقية للأسرة أن تختار ما تحتاجه من منافذ الدولة.

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