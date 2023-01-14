السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية اليوم السبت.. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

انتظمت حركة السير بالطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت بالسيولة والانتظام، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لمواجهة أي تكدس أو معوقات في حركة السير.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وتميزت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهر بالانتظام، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح بالسيولة والانتظام.

وانسابت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

لمرور حركة السيارات سيولة مرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

حكم بعدم دستورية من اللجنة الأوليمبية سلطة إصدار لائحة مركز التحكيم الرياضى

مليون و500 ألف دولار ورغبة اللاعب.. تفاصيل غلق الأهلي ملف عودة تريزيجيه

كولر يحدد شروطه للتعاقد مع النيجيري أكور أدامز هداف الدوري النرويجي

محامي قتيلة بورسعيد داليا الحوشي يطلب صورة من وثيقة الزواج والبصمة الوراثية

الحكومة تنفى وقف تموين من لم يتلقوا رسالة صرف مقررات شهر يناير

«الدستورية» تقضى بعدم جواز محاكمة «الزانية» إلا بناء على دعوى من زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى