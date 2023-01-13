تعرف على رجل مباراة مصر وكرواتيا فى بطولة العالم لكرة اليد

تُوِج علي زين نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف دينامو بوخارست الروماني بجائزة رجل المباراة في أولى مواجهات الفراعنة ببطولة العالم لكرة اليد أمام كرواتيا.

وسجل زين خمسة أهداف جاء أربعة منها خلال أحداث الشوط الأول ليساهم بقوة في تفوق مصر مبكرا خلال أحداث المباراة.

وفاز الفراعنة على منتخب كرواتيا بنتيجة 31/22 في مستهل مشاركة مصر في هذه النسخة من بطولة العالم لتضع قدما في الدور الرئيسي.

وتبدو مواجهة كرواتيا هي الأقوى والأصعب نظريا في منافسات مجموعة مصر حيث تنتظر مصر مواجهتين أسهل نسبيا أمام كل من أمريكا والمغرب.

وكان منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قد حقق المفاجأة وتفوق على المنتخب المغربي الشقيق بنتيجة 28/27.