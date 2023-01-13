السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكهرباء: رفع قدرة خط الربط بين مصر والاردن لـ2000 ميجاوات بنهاية 2026

الربط الكهربائي
الربط الكهربائي

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن آخر تطورات العمل على  رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه من المقرر عقد لقاء خلال الأشهر القليلة القادمة بين مسئولي البلدين، حيث تلتقي المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع نظرائها بوزارة الطاقة الاردنية لبحث خطوات رفع قدرة خط الربط لـ2000 ميجاوات بنهاية عام 2026.

وبنهاية عام 2024 سيشهد رفع رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن من 550 إلى 1100 ميجا وات، وفق الجدول الزمني الذي اتفقت عليه الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع نظيرتها الاردنية.

وأضاف المصدر أنه جار استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه عام 2025.

ووفق بيان سابق صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فقد تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وتم الإعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى (240 – 300) ميجاوات بعد بتركيب أجهزة معوضات القدرة فى الجانب السودانى.

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الكهرباء: رفع قدرة خط الربط بين مصر والاردن لـ2000 ميجاوات بنهاية 2026

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