الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اللاعب إسماعيل يحيى: والدتى دعمتنى ونفسى أكون «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

واصل برنامج "كابيتانو مصر" تقاريره الخارجية مع لاعبي برنامج "كابيتانو مصر" أقوى برنامج لاكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال إسماعيل ابن محافظة القاهرة، "بلعب كورة من وأنا 5 سنوات بحب العب كورة من صغري ووالدتي كانت بتوديني ألعب كورة والناس كانت بتحب تتفرج عليا.. بحب الكورة وحابب أكون لاعب كبير أوي في البداية كنت متردد في الدخول كابيتانو لكن والدتي كانت عندها ثقة في الله وفيا إن شاء الله هكون لاعب كبير ونفسي أبقى كابيتانو مصر".

وقال الناشئ: "اسمي محمد بهجت بلعب من وأنا عندي 8 سنين بلعب في الشارع عمري ما لعبت في النادي أخويا الكبير بيدعمني وبيساعدني.. نفسي أبقى لعيب كبير وعمري ما تعرضت للإحباط أكسب فلوس كتير أوي علشان أعمل أكاديميات كورة أخويا قدم لي في كابيتانو مصر وحاسس إن حلمي هيتحقق وأبقى كابيتانو مصر ولما اتقبلت في الاختبارات حسيت إن شرفت أهلي".

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