تقارير: وزيرة الدفاع الألمانية تُخطط للاستقالة

أعلنت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت، تخطط للاستقالة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأفادت صحيفة "بيلد" الالمانية، نقلاً عن عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت تعتزم الاستقالة.

وأضافت الصحيفة أن "لامبريخت" قررت التنحي للسماح ببداية جديدة في الوزارة لكن الموعد المحدد لمغادرتها لم يتضح بعد.

ومن جانبه، وصف متحدث باسم وزارة الدفاع التقرير بأنه "شائعات لا يتم التعليق عليها".