الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نابولى ويوفنتوس فى الدورى الإيطالى

يوفنتوس ونابولي
يوفنتوس ونابولي

يستضيف ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" مباراة نابولي ضد يوفنتوس مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس وميلان (37 نقطة) لكل منهما.

وجاء تشكيل نابولي على النحو الاتي:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، كيم، روي.

خط الوسط: لوبوتكا، زيلينسكي، أنجيسا.

خط الهجوم: بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

أما تشكيل يوفنتوس فضم كلاً من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دانيلو، بريمر، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش.

خط الهجوم: كييزا، ميليك، دي ماريا.
 

نابولى يوفنتوس الدورى الايطالى

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