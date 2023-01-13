مفيد شهاب: أغلبية الدول العربية لم تجدد مبرر منطقي لغزو العراق للكويت

قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية الأسبق، إن أغلبية الدول العربية كانت لا ترى مبررات منطقية تجعل العراق تدخل بجيشها في دولة عربية شقيقة مثل الكويت.

القمة العربية الطارئة

وأكد الدكتور مفيد شهاب، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئاسة المصرية وجهت دعوة له للانضمام إلى الوفد المصري الحاضر لأول قمة عربية بعد غزو الكويت، ولهذا تم تشكيل فريق مصري مصغر مع بعض الزملاء من وزارة الخارجية ووكيل وزارة الخارجية السعودية والسورية.

ترتيبات القمة

وأضاف في حديثه، أن الدول الثلاث كونت فريق عمل لتنظيم كيف ستكون ترتيبات انعقاد القمة وترتيب الكلمات، وما هو السيناريو المتوقع أن يحدث، وما هو البيان الذي يمكن أن يصدر عن هذه القمة، وما يمكن أن يعرض ويحظى بموافقة أكبر عدد من الدول.