موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، كلمات ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، وقبل يوم من بدء اللقاء المرتقب بين الفريقين ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي تنطلق مساء اليوم بمباراة أستون فيلا وليدز ويتم استئناف المباريات غدا وبعد غد واليكم موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي غدًا السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والسادسة بتوقيت مكة المكرمة والرابعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر على استاد فالمر، حيث يتنافس الفريقين على الاقتراب من المربع الذهبي، وتحسين مراكزهم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، حيث يحل فريق ليفربول في المركز السابع وفريق برايتون في المركز الثامن والفارق بينهما نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

ويذاع اللقاء بين ليفربول وبرايتون على قناة beIN Sports 1 HD Premium حيث تعد قنوات بي ان سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الاوسط، كما انها تنقل العديد من البطولات والدوريات الأوروبية لكرة القدم .

أبرز مباريات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي

ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي غدا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وولفرهامبتون و وست هام

ويواجه فريقين وولفرهامبتون وفريق وست هام، ضمن الأسبوع الـ 20 للدوري الانجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية.

نوتنجهام فورست وليستر سيتي

أما فريقي نوتنجهام فورست وليستر سيتي، فيكونان على موعد لخوض مباراتهما ضمن الجولة الحالية حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي وكريستال بالاس

وفي تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، تنطلق المباراة ما بين فريقي تشيلسي وكريستال بالاس وذلك على استاد ستامفورد بريدج.

توتنهام وارسنال

وتنطلق المباراة المنتظرة ما بين فريقي توتنهام وأرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وذلك يوم الأحد المقبل، وهي آخر جولات مباريات الجولة العشرين.