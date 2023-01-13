يورجن كلوب: أحلامنا مع محمد صلاح لم تنته بعد

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن المباراة التي ستجمع فريقه ببرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة برايتون غدًا السبت، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثنى كلوب على لاعبه محمد صلاح مع اقترابه من الوصول لـ 300 هدف خلال مسيرته الكروية، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:"حدثت بعض الأشياء بين ظهوره لأول مرة والآن! يا إلهي، يا لها من رحلة! لقد تحققت أحلامه وأحلامنا لكنها لم تنته بعد".

وسجل محمد صلاح 295 هدفًا مع الأندية التي لعب لها ومنتخب مصر خلال مسيرته الكروية.

وأضاف:"يبدو حادًا مع استمرار سرعته بعد كل هذه السنوات والمباريات، الشيء الأكثر أهمية هو أنه موجود دائمًا، لقد كان هو ونحن متوافقين بشكل مثالي".

وعن إصابات الفريق، قال:"إذا لم يستطع داروين نونيز التدريب اليوم، فسيتم استبعاده من برايتون، يجب أن ننتظر. قام ميلنر بأجزاء كبيرة من التدريب أمس وسيعود إلى التدريبات العادية اليوم، الأمر ليس كذلك لروبرتو فيرمينو".

وزاد:"فيرمينو؟ كانت إصابة طفيفة ، قُدرت بـ 10 أيام أو أسبوعين ، أخبرنا جميع الخبراء بما يجب القيام به ، لكنه شعر بشيء مرة أخرى"، مضيفًا:"لا أعرف بالضبط متى سيعود ، لكنه ليس قريبًا من العودة لتدريب الفريق".

وغاب داروين نونيز عن تدريبات ليفربول أمس استعدادًا لمواجهة برايتون.

وعن مواجهة برايتون، قال:"إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا ، لكن جميع المباريات مهمة جدًا لأسباب مختلفة، برايتون يحرك الكرة بشكل جيد، جميع المباريات مهمة حقًا الآن. إنه أمر مثير للاهتمام ، في النصف الثاني من الموسم حققنا فوزين ، وخسرنا مباراة في الكأس ، وتعادل في كأس ، وخسرنا مباراة في الدوري، إنه جزء من العروض التي قدمناها ولم نحبها في تلك المباريات".

وأكمل قائلًا:"برايتون تستحق الاحترام، لا أعتقد أن أي شخص يقلل من شأنهم بعد الآن ، خاصة من كان يظن أن إحصائيات استحواذهم ستزداد بعد مغادرة جراهام بوتر. لدينا فرصة للذهاب والتسبب في مشاكل حقيقية لهم، لكن في أفضل مواسمنا، كان برايتون مكانًا صعبًا دائمًا للذهاب إليه".

وعن الميركاتو الشتوي، قال:" هل سندخل مجددًا في فترة الانتقالات؟ لا أعتقد ذلك ، هذا هو الوضع الحالي فقط، وظيفتي هي استخدام اللاعبين لدينا، لا مشكلة. أنا أحب الفرق التي تجهز فرقها من أجلنا، لا يمكننا حل جميع المشاكل في سوق الانتقالات. في أرض الأحلام فقط تشتري اللاعبين".

وأردف:"أعتقد أنه كان لدي 6000 مؤتمر صحفي في ليفربول. إذا كنتم تريدون أن تكتبوا عن هذا ، هيا. لا بد لي من سرد قصة المال مرة أخرى ، حقا ، لا بد لي من سردها مرة أخرى؟".

واستطرد قائلًا:"لماذا قد نمتلك الأموال بجنون وما زلنا لا نشتري لاعبين؟ انتم تعرفون الاجابة! في الوقت الحالي ، أصيب أربعة من لاعبينا الهجوميين ، وسيعودون! لم نتمكن حتى من ضم كل شخص في قائمة دوري الأبطال. الأمر ليس بهذه السهولة ، ليس الأمر أننا نمتلك الكثير من الأموال التي لا نعرف ماذا نفعل بها ومن ثم نقول: "آه ، لسنا بحاجة إلى أي شخص". الأمر ليس بهذه السهولة ، لا يمكننا حل المشاكل [في نافذة الانتقالات] مع إصاباتنا. سوق الانتقالات ليس هو الحل في هذه اللحظة".

وعن إعادة ليفربول لوضعه الطبيعي، قال:"لا يمكنك الفوز في مباراة كرة القدم دون الفوز في التحديات، لا يمكنني الفوز في جميع التحديات ، فهذا غير ممكن. إنه شيء نتحدث عنه وشيء يتعين علينا القيام به، إذا كنت لا تستطيع فعل ذلك ضد فريق متمرس للغاية ، العب كرة قدم مناسبة [مثل برايتون] ، فالأمر صعب. علينا تنفيذ هذا الآن ، إنه أمر أساسي ".

وتابع:"لسنا أكثر الفرق لمعانًا في الوقت الحالي لأننا لا نلعب كرة القدم التي نتوقعها أو نتوقعها بالضبط ، لكن لدينا لحظات جيدة، كان علينا التعامل مع الأمور ، أزمة خط الوسط ، قلة الخيارات الهجومية المتاحة ، لكن هذا ما يتعين علينا التعامل معه. لا نقارن أنفسنا بأفضل لحظات الموسم الماضي ، إنه وقت مختلف، الشيء الوحيد الذي علينا الفوز به والتركيز عليه هو المباراة التالية. نحن نفعل ذلك بطريقتنا ونريد حقًا الضغط على كل شيء. أنا متأكد من أننا سنفوز بالمباريات مرة أخرى".