انقطاع الكهرباء عن عدد من المنشآت الحكومية والبنوك بحي شمال المنيا غدًا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع شركة الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي غدا السبت بعدد من المنشآت بمدينة المنيا منها مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وبنك إسكندرية والبنك القطري والبنك الأهلي وميدان عبد المنعم رياض ومديرية الأمن والبنك الزراعي ونادى الشرطة وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا لإجراء أعمال الصيانة.

وطالبت الوحدة المحلية المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحين عودة التيار الكهربائي والإنتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدة على العمل على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة المحددة.