الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقطاع الكهرباء عن عدد من المنشآت الحكومية والبنوك بحي شمال المنيا غدًا

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتنسيق مع شركة الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي غدا السبت بعدد من المنشآت بمدينة المنيا منها مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وبنك إسكندرية والبنك القطري والبنك الأهلي وميدان عبد المنعم رياض ومديرية الأمن والبنك الزراعي ونادى الشرطة وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا لإجراء أعمال الصيانة. 

وطالبت الوحدة المحلية المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحين عودة التيار الكهربائي والإنتهاء من أعمال الصيانة، مؤكدة على العمل على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة المحددة.

المنيا قطع التيار الكهربائي عدد من المنشآت والبنوك حي شمال مدينة المكنيا غدا للقيام بأعمال صيانة

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