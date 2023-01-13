الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. محمد سعد يدخل لوكيشن «الحاج إكسلانس» خلال أيام

محمد سعد
محمد سعد

يستعد الفنان محمد سعد لبدء تصوير أحدث أعماله الفنية “الحاج إكسلانس” المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني لعام 2023 خلال أيام قليلة.

وانتهى المخرج محمود كامل من معاينة أماكن التصوير ووضع الخطة الزمنية بالكامل ليكون العمل جاهزًا لعرضه بالشهر الكريم، كما قرر أن يقوم بمونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير لتسليمها للقناة العارضة فور الانتهاء منها.

“الحاج إكسلانس” من بطولة محمد سعد، ويشارك فيه باقة من الفنانين أبرزهم جيهان خليل، ويزو، شيرين، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين من قبل شركة الإنتاج، من تأليف ورشة بلاك هورس، وإخراج محمود كامل وتدور أحدث المسلسل في إطار كوميدي.

ويعد مسلسل فيفا أطاطا هو آخر أعمال محمد سعد في الدراما المصرية، وعُرض العمل في موسم رمضان 2014، وشارك فيه كل من: إيمي سمير غانم، الراحل سامي العدل، نيلي كريم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سامح سر الختم ومحمد نبوي، وإخراج سامح عبدالعزيز، ودارت أحداثه في إطار الأعمال الكوميدية.

وشارك محمد سعد في فيلم الكنز 2 الذي طُرح عام 2019، والعمل من بطولته بجانب محمد رمضان، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، أمينة خليل، محمد رياض، روبي، ودارت أحداث الفيلم حول عصور مصر القديمة.

الفنان سمير صبرى السباق الرمضان الفنان محمد سعد حتى الراحل سمير صبري الدراما المصرية سامح عبد العزي سائق التاكسي

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