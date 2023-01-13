أيتن عامر: سعيدة بنجاح «تاكسى» وحكايات الخمس حلقات ممتعة

أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها الشديدة بنجاح حكاية "التاكسي"، مشيرة إلى أنها تلقت ردود أفعال قوية حول دورها بشكل خاص وعن العمل بشكل عام، مؤكدة أن السيناريو القوي سبب نجاح أي عمل فني.

وأضافت "أيتن" لـ"الدستور" أن سبب موافقتها على المشاركة في العمل هو الورق الذي توافرت فيه كل عناصر النجاح، مؤكدة أنها دائمًا ما تهتم بالسيناريو قبل الموافقة على أي عمل فني، بالإضافة إلى الشخصية التي تجسدها فتفضل أن تختار أدوارًا جديدة ومتنوعة وهو ما وجدته في هذا العمل، معربة عن سعادتها الشديدة لتعاونها مع كل فريق العمل، مشيرة إلى أن كواليس المسلسل كانت مليئة بروح التعاون والحب بين كل أفراده سواء أمام أو خلف الكاميرا.

وعن رأيها في المسلسلات ذات الخمس حلقات، أكدت أيتن عامر أنها تجد أن الأعمال ذات الخمس حلقات مميزة وممتعة نظرًا لإنجازها في سرد الأحداث دون مط أو تكرار، مشيرة إلى أن هذا لا يمنع من أهمية الأعمال التليفزيونية ذات الـ30 حلقة، فلكل عمل رؤيته ومتعته الخاصة به، وتحديدًا إذا توفرت به كل الأركان من تماسك الأحداث والبعد عن المماطلة ووصول الرسالة المراد توصيلها للمشاهد، مؤكدة أن بالنهاية العمل الجيد يفرض نفسه في أي وقت ومهما كان عدد حلقاته.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات، وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصصًا تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان، ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعي أسري.

المسلسل مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبطًا بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضًا المسلسل لايت لا يخلو من الجانبين الكوميدي والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذي يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.