العراق: القبض على 3 إرهابيين فى السليمانية وكركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية خلال عمليتين أمنيتين في محافظتي السليمانية وكركوك.

وذكر المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد نوعي للوحدات الاستخبارية والتكتيكية، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات المثمرة شمال وغرب العراق"، مبينا، أن "رجال الجهاز باشروا واجباتهم في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، بعملية مشتركة جمعت بين رجالنا الشجعان وأبطال مكافحة الإرهاب في السليمانية".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في مدينتي كلار وبازيان"، منوها بأنه "وبالتزامن مع العملية داخل محافظة السُليمانية، نفذت وحدة خاصة تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية في محافظة كركوك نتج عنها الإطاحة بعنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعش الإرهابية".

وأشار البيان إلى "تمكن أبطال جهاز المخابرات في الأنبار من العثور على كدس للعتاد حديث التخزين بعد ورود معلومة استخبارية دقيقة".