الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: ضبط 445 متهمًا بترويج المواد المخدرة خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 407 قضايا مواد مخدرة بحوزة 445 مُتهما.

وشملت المضبوطات (115,194 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (72,070 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,966 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (12,010 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,210 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (5,170 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,026 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (911 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرامًا)، كمية من مخدر الفودو وزنت (5 جرامات)، كمية من مخدر كريستال وزنت (2 جرام)، (25) زجاجة كيتامين مخدر، و(2706) قرصًا مخدرًا.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

إحكام السيطرة الأمنية أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء حائزى الأسلحة النارية والبيضاء كمية من مخدر البودر كمية من مخدر الحشيش كمية من مخدر الهيروين

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