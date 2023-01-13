الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفا
إزالة تعديات ومخالفا بناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التصدى لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء وإزالتها في المهد.

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وتمكنت الحملة من رصد وإزالة 15 حالة تعد ومخالفات بناء وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

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وقاد عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، حملة لإزالة التعديات رافقه خلالها، هاني الخولي، نائب رئيس مركز ومدينة بني مزار ورئيس قرية شلقام ورئيس حي غرب ومسئول الإزالات والإشغالات، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف في المهد بحي غرب وحي شمال ببني مزار.

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وقاد  شريف سمير، نائب رئيس المركز، يرافقه عبدالله ربيع، رئيس مجلس قروي بني صامت ومايكل حكيم، رئيس حي جنوب المدينة وإبراهيم سمكة، رئيس حى غرب ومسئول الزراعية وإدارة الإشغالات والإزالات، حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن فك شدة خشبية خلف المقابر على مساحة 11 سهما إلى جانب إزالة حالة أخرى بحوض شمس الدين على مساحة قيراط.

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وقامت الوحدة المحلية بالقيس ومسئول الإزالات لمتابعة التعديات على الأراضي والبناء بدون ترخيص وتم إزالة 3 حالات تعد على مساحه 12سهما والثانية على مساحة ١٢سهما والأخيرة على مساحة 15 سهما بحوض محمود بيه وتمكنت الوحدة المحلية بقرية صندفا بإزالة حالة تعد على أرض زراعية على مساحة قيراط بكفر أبو العودين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأوضح الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية تلة تمكنت من إزالة 3 حالات تعد زراعة بمساحة 2 قيراط، وتم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

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وأشار اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، إلى أنه تم رصد حالة أعمال بناء مخالف وعمل شدة خشبية بالدور السابع بحى غرب المدينة وعلى الفور، قام محمد عبدالغنى، نائب رئيس مدينة ملوى وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور سيد طه، رئيس الحى، ومحمود صفوت مسئول العمليات، تم إزالة المخالفة في المهد، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالف. 

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وأكد خالد عبدالرءوف، رئيس مركز ومدينة مغاغة، ترافقه المهندسة مريان ميخائيل، أن الوحدة المحلية بقرية طنبدى، تمكنت من رصد حالة تعد على أراض زراعية عبارة عن حفر أساسات تمهيدا للبناء، وتم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء حملات مكثفة بمراكز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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