فضلت أستنى شوية بعد بداية السنة، علشان ما اتكلمش وسط الاحتفالات، إنما يا إخوانا، 7 أغسطس وكل 7 أغسطس، هو بداية سنة تنتهي 6 أغسطس اللي بعده، ونهاية سنة بدأت 8 أغسطس اللي قبله.

12 نوفمبر كذلك، بداية سنة تنتهي 11 نوفمبر اللي بعده، ونهاية سنة بدأت 13 نوفمبر اللي قبله، و6 مارس و22 يونيه و56 أبريل، كل يوم في السنة كدا.

أصلًا "الزمن" هو طريقة البشر في إدراك "الحركة"، مفيش حاجة فيزيائية اسمها "الزمن"، وما نسميه السنة هو دورة الأرض حول الشمس مرة، لو خرجنا بره الكرة الأرضية وطلعنا الفضاء، مش هـ يكون فيه حاجة اسمها سنة، أو يمكن تبقى سنة مختلفة لو إحنا على كوكب آخر يدور حول الشمس، أو حول شمس أخرى.

ولـ إنها "دورة" فـ هي بـ لا نقطة بداية أو نهاية، كل نقطة فيها هي بداية ونهاية، لكن لو سيبنا الموضوع كدا سايح على بعضه، من غير بداية ولا نهاية، مش هـ نعرف كوعنا من بوعنا، ولا هـ نعرف ننظم حياتنا وعلاقاتنا وتعاملاتنا (كـ جماعات وكـ جنس بشري عامة) لـ ذلك اتفقنا على نقطة بداية هي أول يناير.

دا في حد ذاته مش بس ضروري لكن كمان محمود بـ النسبة لي، كويس إنه يبقى فيه نقطة نهاية وبداية، أهو نحتفل/ نعمل جرد لـ أفعالنا وما جرى لنا/ نجدد شحن الحاجات والمحتاجات/ إلخ إلخ، يعني نحس إنه فيه تغيير بـ يحصل، ولنا فيها مآرب أخرى.

لكن يا جماعة ما يزعجني هنا، هو إنه كثيرًا من الناس مش بـ يتوقفوا. لأ، بـ يكملوا لـ الآخرويحولوا المجاز لـ فاكت، ويتعاملوا مع إنه السنة على إنها ذات ينفع يبقى لها صفات، أي صفات من أي نوع: سنة حلوة/ سنة وحشة/ سنة صعبة/ سنة أي حاجة.

مفيش حاجة اسمها كدا، السنة 365 يوم (وأحيانا 366)كل يوم 24 ساعة، كل ساعة 60 دقيقة، وكل دقيقة بـ تحصل فيها حاجات، بعضها ممكن يبقى مفصلي (ودا نادر)وبعضها أقل أهمية، وبعضها اعتيادي جدًا، بس كله كله، حتى الاعتيادي، مهم.

فكر مثلًا في أوقات النوم، ناس كتير بـ تتعامل معاها على إنها ضائعة، أو حتى إنها تحصيل حاصل، بينما هي مش كدا، أنا حياتي اتعطلت خمس سنين بسبب مشاكل في النوم، تقريبًا باظت ووصلت لـ درجة انهيار تام في أوقات.

كل نفس بـ تاخده هو حدث، وتخوض فيه معركة وعليك القتال آناء الليل وأطراف النهار، فيه معارك بـ تكون سهلة، دا فقط لـ إنك تمتلك الأسلحة المطلوبة ليها، وفيه معارك صعبة، وفيه معارك بـ تتداخل فيها الأمور، ومفيش أي حاجة من أي نوع، بـ تبدأ بـ الظبط بـ الظبط واحد ينايروتنتهي يوم 31 ديسمبر. لـ ذلك مش ممكن أوصف السنة وصف يميزها عن غيرها.

ممكن أقول الفترة دي كانت صعبة، اللي هي شهر، شهرين و6 أيام، 6 سنين، تلات أيام، وممكن أقول فترة زاهية، مع ملاحظة إنه حتى الفترات الصعبة تتخللها أوقات رائعة، والعكس كمان.

فـ يعني راس السنة دا مش لـ الحزن، ولا الفرح، ولا التفاؤل ولا التشاؤم، راس السنة زي فسحة الناظر عاشور كدا: لـ التأمل، التأمل في المستقبل، في كانتين المدرسة.

كل سنة وإنتو زي ما إنتو عايزين.