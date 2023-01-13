اندلاع حريق في مكتبة وزير العدل الأفغاني السابق.. وطالبان تمنع الأهالي من إخمادها

اندلع حريق، صباح اليوم، في قرية بياواشت بمديرية روخا بإقليم بنجشير فى أفغانستان، ولم يتم احتواء الحريق حتى الآن.

وأفادت مصادر محلية، بأن المكتبة مكونة من خمسة طوابق وفيها ما يقدر بنحو 4000 كتاب، وتعود ملكيتها لوزير العدل السابق فاضل أحمد مناوي، وفقا لصحيفة Hasht-e Sabh.

يجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان، حولت مبنى المكتبة هذا إلى قاعدة عسكرية لها في منطقة الروخا.

واتهمت مصادر محلية حركة طالبان بإضرام النار في هذه المكتبة، خصوصا أنها منعت السكان المحليين من إخماد النيران، فيما لم يتم تحديد سبب هذا الحريق حتى الان.

أفغانستان: سقوط 10 قتلى وإصابة 8 في انفجار بمطار كابول

وفى بداية شهر يناير الجارى، أفادت تقارير صحفية، بسقوط 10 قتلى وإصابة 8 في انفجار مطار كابول، وذلك حسبما أكدته داخلية حركة طالبان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في أفغانستان التي تديرها حركة طالبان إن انفجارًا وقع أمام المطار العسكري في كابول وإصابة عدد من مواطنينا". وقال إن التحقيقات جارية.

وقال سكان إن دوي انفجار قوي سُمع قبل الساعة الثامنة صباحًا في محيط الجانب العسكري من المطار شديد التحصين، وذكروا أن قوات الأمن طوقت المنطقة وأغلقت جميع الطرق.