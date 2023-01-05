الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تزايد معدل دخول الأطفال للمستشفيات فى أفغانستان بسبب الالتهاب الرئوى

أفغانستان
أفغانستان

يقول الأطباء وعمال الإغاثة في أفغانستان إن آلاف الأطفال يدخلون المستشفى بسبب الالتهاب رئوي وأمراض تنفسية أخرى ناجمة عن البرد وسوء التغذية.

وترجح منظمات الإغاثة أن تتفاقم الأزمة، وأدى الحظر المفروض على العاملات في المنظمات غير الحكومية إلى تعليق أكثر من 180 منظمة دولية عملياتها في أشهر الشتاء، قائلة إنها غير قادرة على العمل الوصول إلى النساء والأطفال بدون الموظفات.

وحتى قبل ذلك، كان أكثر من نصف السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية بعد الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها سيطرة طالبان على الحكم عام 2021 والتي تسببت في تقلص الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 بالمئة العام الماضي.

وتواجه أفغانستان صعوبات كبيرة جراء خفض المساعدات الأجنبية المخصصة لجهود التنمية وفرض عقوبات غربية وتجميد أصول البنك المركزي في الخارج الأمر الذي عرقل عمل النظام المصرفي في البلاد.

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وقال محمد عارف حسن زاي رئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى أنديرا غاندي للأطفال في كابول "لقد زادت أعداد المرضى مقارنة بالماضي والسبب الرئيسي هو الاقتصاد"، وذلك بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات دخول أكثر من 67 ألف طفل المستشفيات في نوفمبر بسبب الالتهاب الرئوي والسعال والربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، مقارنة بحوالي 3700 في نفس الشهر من العام السابق.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تدعم عدة مستشفيات في أفغانستان، إنه حتى قبل أشهر الشتاء كانت هناك زيادة بنسبة 50 بالمئة في دخول الأطفال دون سن الخامسة للمستشفيات بسبب الالتهاب الرئوي في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

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وقال لوسيان كريستين المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كابول "يموت الناس بسبب الالتهاب الرئوي هذا العام ومن بينهم أطفال" مضيفًا أن سوء التغذية يساهم في ضعف جهاز المناعة لدى الصغار.

وذكر موظفون في منظمات إغاثة أن التلوث تفاقم أيضًا هذا العام مع حرق المزيد من الناس للقمامة والبلاستيك من أجل التدفئة.

الأطباء وعمال الإغاثة أفغانستان الالتهاب رئوي البرد وسوء التغذية منظمات الإغاثة النساء والأطفال

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