الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمير هارى يكشف عن قتله 25 شخصًا خلال جولته الثانية فى أفغانستان

الأمير هاري
الأمير هاري

كشف دوق ساسكس، الأمير البريطاني هاري، في مذكراته عن قتله 25 شخصا خلال جولته الثانية في أفغانستان، مشيرًا إلى أنه سافر في ست بعثات أسفرت عن "إزهاق أرواح بشرية"، وهو أمر لا يفخر به ولا يخجل منه.

هذا، وقد دوّن في كتابه "سبير" أنه في خضم القتال لم يكن يفكر في الـ25 على أنهم "أشخاص"، ولكن بدلا من ذلك "قطع شطرنج" تم إزالتها من اللوحة، وفق ما ذكرت صحيفة "التليجراف البريطانية".

وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها الشاب البالغ من العمر 38 عاما عدد مقاتلي حركة "طالبان" الذين قتلهم شخصيا خلال خدمته العسكرية.
 

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وتم بيع "سبير" بالفعل في إسبانيا، حيث اشترت صحيفة "التليجراف" نسخة باللغة الإسبانية من مكتبة.

وكتب الأمير عن الفترة التي قضاها في أفغانستان، حيث وصف مشاهدة مقطع فيديو لكل "قتل"، عندما عاد إلى القاعدة، حيث سجلت كاميرا فيديو مثبتة في الأنف على مروحيته أباتشي كل مهمة كاملة.

وأضاف أنه خلال "الضجيج والارتباك في القتال" رأى المتمردين الذين قتلهم على أنه "يقضى على الأشرار قبل أن يتمكنوا من قتل الأشياء الجيدة".

وأشار إلى أنه لا يمكن قتل شخص "إذا كنت تنظر إليه كشخص"، لكن الجيش "دربني" على "الآخرين"، وقد "دربوني جيدا".
 

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وأردف: "لقد حددت هدفي.. منذ اليوم الأول.. ألا أخلد إلى الفراش أبدا مع أي شك فيما إذا كنت قد فعلت الشيء الصحيح.. سواء كنت قد أطلقت النار على طالبان وعلى طالبان فقط، دون وجود مدنيين في الجوار.. كنت أرغب في العودة إلى بريطانيا العظمى بكل أطرافي، ولكن أكثر من ذلك أردت العودة إلى المنزل مع ضميري".

وأوضح أن الجنود في الحرب لا يعرفون عادة عدد الأعداء الذين قتلوا، ولكن "في عصر الأباتشي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة" كان قادرا على أن يقول بدقة "عدد المقاتلين الأعداء الذين قتلتهم، وبدا لي أنه من الضروري ألا أخاف من هذا الرقم".

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وتابع: "لذا فإن رقمي هو 25.. إنه ليس الرقم الذي يرضيني، لكنه لا يحرجني"، لافتا إلى أن جزءا من سبب عدم شعوره بالذنب بشأن إزهاق الأرواح هو أنه لم ينس أبدا وجوده في غرفة التليفزيون في إيتون وهو يشاهد التغطية الإخبارية لهجمات 11 سبتمبر على نيويورك، ويلتقي لاحقًا بأسر ضحايا الهجمات في زيارات لأمريكا.

وتم نشر الأمير هاري كمراقب جوي أمامي في ولاية هلمند خلال فترة عمله الأولى في 2007-2008، والتي تم قطعها عندما انتهكت وكالات إخبارية أجنبية التعتيم الإخباري الذي تم الاتفاق عليه مع وسائل الإعلام البريطانية.

دوق ساسكس الأمير البريطاني هاري أفغانستان إزهاق أرواح بشرية سبير التلجراف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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