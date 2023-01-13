الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول أغاني 2023.. ساموزين يطرح «أعراض الحب»

سامو زين
سامو زين

طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أعراض الحب" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

الأغنية من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أكرم عادل وجيتار مصطفى نصر.

ويجدد سامو زين تعاونه مع الملحن والموزع أكرم عادل، حيث تعاونا من قبل فى عدة اغانى منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى"، وغيرها.

وأحيا مؤخرًا النجم سامو زين لأول مرة حفلا غنائيا في فيينا - النمسا، ضمن جولة أوروبية في قاعة أريانا، وقدم سامو زين عددًا من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور.

وتأتي جولة سامو زين بعد أيام من طرحه، كليب أغنية "لا لا لا"، من إخراج إسماعيل الأبرص شقيق سامو، والأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وتقول كلماتها:

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

أى ده اللي حصل راحت المعانى

غايب كل الغزل راح فين كلامى

شلل صاب الكلام وتر لسانى

أول ما لمحتها إيه اللى جرالى

لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعودة تخطفيني كده

عيني رفت خلاص داخل في ورطه

دايخ جوه العيون انا مالنهارده

اسف اطفك انا اصل انتي ورده

غيرك رافض كتير مش ممكن ارضى

لالالا.. مش هسيبك انا بعد سنه هتلاقيني هنا

كده كده .. بيكي تبقى رضي متعوده تخطفيني كده

وكان النجم سامو زين قد طرح أغنية سنجل على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى وحملت اسم "كينج الحب"، من ألحانه وكلمات رنا طارق، وتوزيع أسامة عبد الهادى، وقدمها بشكل مختلف عن أغانيه السابقة وذلك بعدما طرح أغنية "برىء بامتياز" من كلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين وتوزيع ومكس وماستر جيزو .

الفيديوهات الشهير يوتيوب مصطفى نصر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عبد الهادي جولة أوروبية سامو سامو زين

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أجهزة الأمن تنفذ 86197 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

هطول أمطار بعدد من مدن كفر الشيخ.. واستمرار رحلات الصيد

ضبط تاجري هيروين في الشرقية

بنماذج عالمية.. «الزراعة» تستعد لتوقيع عقود تطوير حديقة الحيوان

«الإعلاميين» تحيل ياسمين عز للتحقيق معها فى مخالفات مهنية وقانونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى