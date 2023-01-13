ضبط 23 قضية مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدف تجميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (23) قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 24 متهما لـ 9 منهم معلومات جنائية.

وتنفيذ (7641) حكم قضائيا متنوعا وضبط (14) قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.