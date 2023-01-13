أخبار الظهيرة| تفاصيل طرح 20044 وحدة سكنية.. وتطورات الحالة الصحية للفنان نعيم عيسى

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

وزير الإسكان يكشف تفاصيل طرح 20044 وحدة سكنية بالمدن الجديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل طرح الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 20044 وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة، بمشروعات (جنة - دار مصر - سكن مصر).. للمزيد اضغط هنا.

نجل نعيم عيسى يكشف تطورات الحالة الصحية لوالده

كشف سامي نعيم عيسى، نجل الفنان نعيم عيسى، آخر تطورات الحالة الصحية وكواليس مغادرة والده العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية، مؤكدًا استقرار حالة والده.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن والده مرّ بفترة صعبة شهدت تدهورا كبيرًا في حالته الصحية.. للمزيد اضغط هنا.

«لايف ساينس» تكشف تفاصيل جديدة حول «الوجه الحقيقي» لـ رمسيس الثاني (صور)

أبرز تقرير أمريكي تفاصيل الكشف عن “الوجه الحقيقي” للفرعون رمسيس الثاني باستخدام تقنيات حديثة لإعادة بناء الوجه.

وقالت مجلة "لايف ساينس" العلمية الأمريكية، إنه تمت إعادة بناء وجه الحاكم القديم رمسيس الثاني من بقايا مومياءه.. للمزيد اضغط هنا.

بعد تمسك لجنة التخطيط ببقائه.. كولر يتراجع عن رحيل «مغربي» في يناير

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، التراجع عن خطوة رفض رحيل محمد مغربي مدافع الفريق على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.. للمزيد اضغط هنا.

تكريم اسم سامى العدل بمهرجان المنصورة المسرحى

قرر مسئولو مهرجان المنصورة المسرحي الإعلان عن مفاجأة جديدة في المهرجان بدورته الثانية، والتي ‏تقام في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر المقبل، وبالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية.. للمزيد اضغط هنا.

حبس 24 متهمًا ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

قررت جهات التحقيق في القليوبية ، حبس 24 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.. للمزيد اضغط هنا.