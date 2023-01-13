إغلاق باب التقدم لجوائز جامعة عين شمس الأحد

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، عن غلق باب الترشح لجائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التربوية، والتشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية الأحد المقبل 15 يناير.

وقالت الجامعة، في بيان: «نأمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من الجامعة الراغبين في الترشح سرعة الانتهاء من جميع الأوراق والاعتمادات وضرورة مراجعة الإدارة العامة للبحوث لمراجعة الاستيفاء لمتطلبات الجائزة قبل انتهاء موعد الترشح».

ولتقديم الدعم الفنى ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني: [email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط: https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply .

يذكر أن تمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع 18 جائزة في ثماني مجالات على النحو التالي:

1. العلوم الطبية

2. العلوم الهندسية

3. العمارة

4. العلوم التكنولوجية

5. العلوم التربوية

6. العلوم الأساسية

7. العلوم الاجتماعية

8. العلوم الزراعية

بينما تمنح الجامعة الجوائز التشجيعية للعام 2022 بواقع 10 جوائز في خمسة مجالات على النحو التالي:

1. العلــوم الأساسية (جائزتان) تتضمـن (جائــزة فــى مختلــف العلــوم الأساسية / جائـزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية).

2. العلــوم الزراعية (جائزتان) تتضمن (جائـزة فى مختلف العلوم الزراعية / جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الزراعية).

3. العلــوم الطبيـة (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الطبية / جائزه للعلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلـوم الطبية).

4. العلــوم الهندسـية (جائزتان) تتضمن (جائزة فى مختلف العلوم الهندسية / جائزة فى العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم مجالات العلوم الهندسية).

5- العلوم الاجتماعية (جائزتان)