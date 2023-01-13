معهد التخطيط يحصل على «الأيزو» في مجالي السلامة والصحة المهنية

حصل معهد التخطيط القومي على شهادتي المواصفة الدولية للجودة في مجال السلامة والصحة المهنية 45001:2018 ISO وشهادة المواصفة الدولية للإدارة البيئية 14001:2015 ISO، بتوصية من فريق المراجعة والتقييم الخارجي التابع لمكتب خدمات الجودة للشرق الأوسط وأفريقياQCS، هذا إلى جانب تجديد منح شهادتي المواصفة الدولية لإدارة الجودة ISO 9001:2015، وشهادة إدارة المؤسسات التعليمية والبحثية 21001:2018 ISO، والتي سبق أن حصل عليهما المعهد في الأعوام السابقة.

وقد جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة الختامية لعرض تقرير فريق المراجعة الخارجية لنظم إدارة الجودة المتكاملة، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء الدكتور إسماعيل ناجي رئيس فريق المراجعة الخارجية للمواصفات الدولية، والمهندس نادر شديد المدير العام لمكتب خدمات الجودة للشرق الأوسط وأفريقياQCS، والدكتور علاء الدين زهران، المشرف على أنشطة الجودة والتطوير المؤسسي بالمعهد، ونخبة من الأساتذة والعاملين بالمعهد.

وفي كلمته خلال الجلسة، أوضح الدكتور أشرف العربي، أن هذه الخطوة هي ثمرة جهود كبيرة بذلت لترسيخ ثقافة الجودة فكرًا وسلوكًا كممارسات مستدامة في المعهد، مؤكدًا على دور أنظمة الجودة في تعزيز قدرات إدارة المخاطر لدى المسئولين والعاملين بالمعهد بشكل مستمر، بجانب تعزيز ونشر الوعي بثقافة وممارسات الجودة بينهم بما يمكن من مواجهة التحولات والتحديات في آن واحد.

وأضاف العربي أنها جاءت تتويجًا لعمل جماعي بذله جميع العاملين في المعهد سواء على مستوى أعضاء الهيئة العلمية وفريق الجودة والعاملين بالإدارات والمراكز العلمية والفنية المختلفة أو العاملين بالجهاز الإداري، بالإضافة إلى الحرص على إعداد وبناء نظام جودة يليق بمكانة المعهد وتاريخه العريق، لتكون نقطة انطلاق نحو مزيد من التحسين والتطوير لتحقيق رؤيته ورسالته.

يأتي هذا فيما استعرضت الدكتورة هبة الله عز، مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد، الجهود المبذولة من جانب فريق الجودة بالمعهد بالتعاون مع الإدارات والمراكز العلمية للحصول على تلك الشهادة والتي بدأت بتحديد أهداف الجودة المتكاملة، وتقييم الوضع الراهن لبيئة المعهد، ثم إعداد دراسة بيئية متكاملة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية متخصصة للجهاز العلمي والإداري، إلى جانب دراسة كيفية إدارة المخلفات وفرص إعادة تدويرها.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور إسماعيل ناجي، رئيس فريق المراجعة الخارجية للمواصفات الدولية للجودة، إلى أن المعهد خلال فترة وجيزة شهد نقلة نوعية في كافة الأنشطة التي يقوم بها، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز، مشيدًا بدور الإدارة العليا في دعم أنشطة وفرق الجودة، واتباع نهج التحسين والتطوير المستمر.