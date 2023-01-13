الهلال الأحمر: مساعدات إنسانية لأهالى شمال سيناء

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، استمرار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي محافظة شمال سيناء بمدينتي الشيخ زويد ورفح ضمن أنشطة برنامج تحسين سبل المعيشة، وتقديم الدعم المادي والفني للمشروعات الاقتصادية الصغيرة، بهدف تعزيز قدرة الأسرة أو المجتمع على توليد الدخل بشكل مستدام، بالاضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المستهدفة لضمان تلبية احتياجاتها الضرورية على المدى القصير والبعيد وتحقيق التنمية المستدامة والاستقلالية التي تكفل لهم العيش بكرامة.

وأشارت جمعية الهلال عبر موقعها الالكتروني، إلى أن فريق البرنامج يقوم بعمل زيارات ميدانية لتقييم الأسر المسجلة بهدف تقديم المنح المادية لدعم المشروعات الصغيرة ومتابعة ما تم تنفيذه.

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري يستهدف خلال العام الجاري 2023 تقديم الدعم الفني لرفع كفاءة المشروعات الصغيرة القائمة، و تنفيذ التدريبات المهنية لمن يرغب من الأهالي بمحافظة شمال سيناء.