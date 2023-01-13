محمد .. متسابق بـ«الدوم»: بعتبر نفسى ممثل للسويس فى الغناء

بدأت حلقة تجربة الأداء من الموسم الثاني لبرنامج "الدوم" والمُذاع عبر فضائية "DMC".

وجاء اختيار المتسابقين من كافة المحافظات وبلغ عددهم 25 ألفا ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.

ولجنة التحكيم مكونة من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

وفي الموسم الثاني تمت إضافة قسمي العزف الموسيقي، والفن التشكيلي لتنضم إلى فئة التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، ويقدم الموسم الحالي شريف نور الدين، ونهى درويش.

وقالت ندى الخولي من بورسعيد، فئة التقديم التليفزيوني: "عايزة أبقى مذيعة وفي ثانوية عامة فرق معايا 1% على إعلام بس أن مهمنيش ومن زمان".

بينما قال عمرو رضوان فارس "الكومي" من السويس فئة الغناء: "أول من اكتشف معايا موهبة الغناء أختي وخالي هو اللي كمل معايا في الطريق ده كان مطرب هو اللي وقف جمبي وساعدني لحد ما بقيت متمكن، قدمت في الدوم عشان أثبت إن في مواهب تستحق إنها تتشاف وتتسمع من محافظات القناة والأخص السويس وبعتبر نفسي ممثل السويس في الدوم".

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.