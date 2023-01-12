الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تعرف على أهم المتسابقين في تجارب الأداء ببرنامج «الدوم» بموسمه الثاني

لجنة تحكيم الدوم
لجنة تحكيم الدوم

بدأت الحلقة الأولى من برنامج "الدوم"، في موسمه الثاني بتجارب الأداء وبدأت من محافظات بورسعيد واستعمت اللجنة للمتسابقين في مجالات التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني، وانضم قمسي العزف والفن التشكيلي للموسم الحالي.

لجنة التحكيم مكونة من أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبو الخير، والإعلامي شادي شادي، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

أهم المواهب التي شاركت في تجارب الأداء

الحلقة استقبلت العديد من المتسابقين من محافظة بورسعيد وكل مدن القناة، وبدأت برضوى إيهاب، والمتسابقة في فئة التمثيل من بورسعيد.

وتبعها المتسابق محمد زين، من بورسعيد، وقدم موالًا قبل أن يطلب منه "أبو الخير"، أن يغني جزء من أغنية أخرى، واشاد بصوته وأكد له أنه لا يتخلى عنه.

كما قدمت رضوى إيهاب فتحي، متسابقة في فئة التمثيل وقدمت مشهد تمثيلي أمام اللجنة.

وكان من ضمن المتسابقين محمد زين، من بورسعيد فئة الغناء، وكذلك عزة وجدي، فئة التمثيل. 

وقدمت ندى عماد الخولي، من بورسعيد فئة التمثيل مشهد تمثيلي وعلق أحمد رجب على تمثيلها، مؤكدًا أن لديها طلة النجوم وهذا مهم.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

الدوم تجارب الأداء محافظات بورسعيد أهم المواهب لجنة التحكيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة ميديا هب لاكتشاف الموهبين

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