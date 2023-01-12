الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الصحة: زيادة الوعى بالفحوصات الطبية قبل الزواج «أمر حتمى»

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك أهمية كبيرة للفحوصات الجنينية والكشف المسبق عن الأمراض الوراثية التي يعاني منها الكثير من المواطنين، لهذا يجب زيادة وعي المواطنين بضرورة إجراء تلك الفحوصات.

فحوصات الزواج

أكد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يجب إجراء هذه الفحوصات الهامة قبل الزواج لمواكبة التطورات العالمية، وإتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة. 

الخدمات الطبية المختلفة

أضاف أنه سيتم التوسع في هذه الفحوصات من خلال المعامل المركزية للوزارة، ومن الجهات التي تقدم الخدمات الطبية، وتدريب العاملين بالمعامل في مصر على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة والحديثة بداية من الشهر المقبل، وتوفير الكواشف والأجهزة تمهيدًا لتعميمها.

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