الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواجهة شرسة بين سيد معوض وأبو الدهب في «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

تقام خلال حلقة اليوم ضمن مباريات بطولة «كابيتانو مصر» مباراة قمة المجموعة بين فريقي «محمد لطيف» بقيادة الكابتن سيد معوض في مواجهة «محمود الجوهري» بقيادة الكابتن محمود أبو الدهب

برنامج كابيتانو مصر

تأتي المباراة في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة والتي يحتل فيها فريق لطيف 3 نقاط بينما يحتل فريق الجوهري نقطتين ومن المقرر أن يحتل الفائز بالمباراة صدارة المجموعة.

وخلال الحلقة تواجد الإعلامي شريف مدكور ضيفا على برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ويعرض يومي الخميس والجمعة على قناة أون في تمام الساعة العاشرة.

أدار "مدكور" حوارا خفيفا مع 2 من الناشئين وقال لهم إنه أحضر لهم مفاجأة فتقاجئ الناشئين بدخول عدد من الأمهات عليهم وبدأ شريف في مناقشتهم ومحاورتهم في حياتهم الشخصية وحبهم لكرة القدم.

حضرت طاقم عمل برنامج كابيتانو مصر مفاجأة قوية ولفتة إنسانية للاعب عمر أحمد الذي خرج عن تركيزه مؤخرا بسبب مرض والدته وخضوعها لرحلة علاج خلال الفترة الأخيرة.

كانت المفاجأة من خلال تجهيز غرفته بكاميرات سرية وإحضار والدته في زيارة مفاجئة وتم رصد اللقاء بينهما ورصد المشاعر الإنسانية وبكاء الأم والمفاجأة القوية التي قابلها الإبن.

وقالت الأم إنها اكتشفت مرضها قبل عامين وتأخرت لما بعد رمضان قبل الماضي حتى تكون مع أولادها، وأنها مؤخرا لم تر ابنها منذ فترة طويلة وكانت مفاجأة بالنسبة لها وهي سعيدة مضيفة أنها سألت الكابتن أحمد الكاس عن مستواه وهو راض عنه.

برنامج كابيتانو مصر كابيتانو مصر برنامج مصر كابيتانو لطيف معوض

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وائل لطفي

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