خلال2022| إصدار 62 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن إدارة نفقة الدولة بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوى، أصدرت 62 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بمحافظة دمياط، خلال عام 2022 بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليون جنيه.

وتابع في تصريحات له، أن القرارات شملت 56 ألف قرار خارجي، 1200 قرار غسيل كلوي، و1300 قرار عناية مركزة، و500 قرار حقنة anti Rh، و2200 قرار داخلي وعمليات، و50 قرار تركيب سماعات أذن، وعمل 600 مناظرة مع المجالس الطبية لحالات ال Ms، وفحص 250 شكوى ومحاولة حلها، كما تم صرف مستحقات بدل انتقال الغسيل الكلوى لحوالي 800 مريض.