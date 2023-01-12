الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف بالمجان على 1376 مواطن خلال قافلة طبية في دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس، بعزبة حماد بمركز كفر البطيخ، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار التقرير إلى تردد 1376 مواطن على القافلة، تم تحويل 12 حالة منها لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ8 حالات، وإجراء 480 تحليل معملى وفحص 19 حالة بالأشعة و33 حالة بالسونار، إضافًة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان.

محافظ دمياط دمياط محافظة دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط

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