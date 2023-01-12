الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب بالقرب من محطة قطارات الزقازيق

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب في مخلفات وسط منطقة الورش الهندسية خلف محطة قطارات الزقازيق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مخلفات وسط الورش الهندسية خلف محطة قطارات الزقازيق في مدينة الزقازيق.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية بخمس سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ تحسبًا لوقوع مصابين جراء الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح

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