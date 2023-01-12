الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«صناعية مصر» يكشف سر تعلق المواطنين بالأحذية الرياضية في الثمانينات

عمر طاهر
عمر طاهر

قال الكاتب عمر طاهر، مقدم برنامج "صناعية مصر" إن محمد غانم، صاحب براند "كوتشي الرياضي"  قابل الكثير من التحديات بعد صدوره براند "كوتشي"، حيث أصبح هناك ماركات منافسة، ولهذا قرر غانم التفوق على ذاته واستعادة السيطرة مرة أخرى من خلال موديل ٨٨ الذي مازال مستخدم حتى يومنا هذا. 

صناعة الأحذية الرياضية

وأكد طاهر، خلال حلقة اليوم من برنامج "صناعية مصر"، مع الكاتب عمر طاهر، المأخوذ عن كتاب له يحمل نفس الاسم، ويذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن محمد غانم استطاع التفوق والنجاح وإعادة سيطرته على الأسواق، والدليل على ذلك أن المواطنين كانوا يقوموا بارتداء الحذاء الرياضي بكافة المناسبات وصولاً إلى ارتداء على بدلة العرس.

"صناعية مصر"

وبرنامج "صناعية مصر" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتم عرض هذا البرنامج في الساعة الثامنة مساءً عبر فضائية "دي إم سي".

عمر طاهر محمد غانم الأحذية الرياضية براند كوتشي صناعية مصر

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