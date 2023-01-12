مواعيد نوات الإسكندرية 2023 ومدتهم ومواعيد البداية والنهاية

مواعيد نوات الإسكندرية 2023 من المواضيع التي زاد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة ليلة أمس في مدينة الإسكندرية.

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

مواعيد نوات الإسكندرية 2023 ومدتهم

ديسمبر 2023

دائمًا نوات ديسمبر هى من أهم وأشهر النوات التي تصيب شتاء الإسكندرية خاصة وأن هناك ثلاث نوات في هذا الشهر.

أسماء نوات مدينة الإسكندرية

نواة قاسم

هى أهم، وأصعب وأشد النوات التي تهب على المحافظة وتكون حالة البحر مضطربة والأمطار غزيرة على المحافظة، وتبدأ مع أول شهر ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام.

نوة الفيضة الصغرى

هذه النواة هي الثانية بعد نواة القاسم ونوة الفيضة الصغرى تكون بدايتها 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام متواصلة وهى ممطرة أيضًا، ويصاحبها ارتفاع أمواج.

نوة عيد الميلاد

وهي النواة الأخيرة في شهر ديسمبر والتي تتزامن مع عيد الميلاد المجيد حسب التوقيت الغربي، وذلك في 25 ديسمبر، وتستمر لمدة يومان على الإسكندرية وتكون شديدة الأمطار.

نوات أخرى تصيب مدينة الإسكندرية خلال فصل الشتاء

رأس السنة

نواة رأس السنة عمرها 4 أيام، وهى آخر نوات العام وبداية نوات العام الجديد كونها تستمر 4 أيام.

الفيضة الكبرى

هذه نوة الفيضة الكبرى، 12 يناير وتستمر 6 أيام ويتبعها نوة جديدة.

نوة عيد الغطاس

نوة الغطاس التي تتزامن مع ليلة عيد الغطاس وتكون يوم 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

نواة الكرم

نوة الكرم، 28 يناير، وسميت بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار خلالها، وتستمر 7 أيام.

نوة الشمس الصغرى

نوة الشمس الصغرى، 18 فبراير، وتستمر 3 أيام.

نوة السلوم

نوة السلوم، 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

الحسوم

نوة الحسوم، 9 مارس لمدة 7 أيام.

نوة الشمس الكبرى

نوة الشمس الكبرى، 18 مارس وتستمر لمدة يومين.

نوة عوة أو برد العجوزة

برد العجوزة هي آخر النوات التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية في موسم فصل الشتاء، التي تستمر لمدة 6 أيام.