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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-1-2023 فى مصر

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم حيث سجل سعر الذهب عيار 21 زيادة بقيمة 10جنيه ليسجل 1840 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب العالمي.

 

وبدأت أسعار الذهب في مصر في  تسجيل أسعار قياسية من الأربعاء الماضي حيث اتجه البنك المركزي المصري الى تقليل قيمة الجنيه مقابل جميع العملات ومنها الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023.

 

سعر الدهب اليوم 

  • الذهب عيار 24: بيع 2,080  جنيه شراء 2,103 جنيه
  • الذهب عيار 22: بيع 1,907 جنيه شراء 1,928 جنيه
  • الدهب عيار 21 : بيع 1,820 جنيه شراء 1,840 جنيه
  • الدهب عيار 18: بيع 1,560 جنيه شراء 1,577 جنيه
  • الذهب عيار 14: بيع 1,213 جنيه شراء جنيه 1,227.

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  • الذهب عيار 12: بيع 1,040 جنيه شراء 1,051 جنيه
  • الاونصة: بيع 64,688 جنيه شراء 65,399 جنيه
  • الجنيه الذهب: بيع 14,560 جنيه شراء 14,720 جنيه
  • الكيلو الذهب : بيع 2,080,000 جنيه شراء 2,102,857 جنيه

 

اسعار الذهب في سوق المال

وتسجل أسعار الذهب المتداول عليها في سوق المال أسعار أقل من سوق الصاغة وجاءت كالتالي: 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,801 جنيه$60.86
سعر الذهب عيار 221,651 جنيه$55.79
اسعار الذهب عيار 211,576 جنيه$53.26
اسعار الذهب عيار 181,351 جنيه$45.65
سعر الذهب عيار 141,051 جنيه$35.50
سعر الذهب عيار 12900.58 جنيه$30.43
سعر الذهب عيار 9675.44 جنيه$22.82
اسعار أوقية الذهب56,016 جنيه$1,893
اسعار جنيه الذهب12,608 جنيه$426.04
اسعار كيلو الذهب1,801,156 جنيه$60,862

 

سعر الذهب العالمي 

قفز سعر الذهب العالمي أكثر من 1% متجاوزة مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن تقلص مكاسبها يوم الخميس، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل.

 

 وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %  إلى 1886.19 دولار للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو 2022، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1889.50 دولار للأوقية.

 

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وائل لطفي

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