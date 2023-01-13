أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-1-2023 فى مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم حيث سجل سعر الذهب عيار 21 زيادة بقيمة 10جنيه ليسجل 1840 جنيه، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب العالمي.

وبدأت أسعار الذهب في مصر في تسجيل أسعار قياسية من الأربعاء الماضي حيث اتجه البنك المركزي المصري الى تقليل قيمة الجنيه مقابل جميع العملات ومنها الدولار، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023.

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,080 جنيه شراء 2,103 جنيه

الذهب عيار 22: بيع 1,907 جنيه شراء 1,928 جنيه

الدهب عيار 21 : بيع 1,820 جنيه شراء 1,840 جنيه

الدهب عيار 18: بيع 1,560 جنيه شراء 1,577 جنيه

الذهب عيار 14: بيع 1,213 جنيه شراء جنيه 1,227.

الذهب عيار 12: بيع 1,040 جنيه شراء 1,051 جنيه

الاونصة: بيع 64,688 جنيه شراء 65,399 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 14,560 جنيه شراء 14,720 جنيه

الكيلو الذهب : بيع 2,080,000 جنيه شراء 2,102,857 جنيه

اسعار الذهب في سوق المال

وتسجل أسعار الذهب المتداول عليها في سوق المال أسعار أقل من سوق الصاغة وجاءت كالتالي:

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,801 جنيه $60.86 سعر الذهب عيار 22 1,651 جنيه $55.79 اسعار الذهب عيار 21 1,576 جنيه $53.26 اسعار الذهب عيار 18 1,351 جنيه $45.65 سعر الذهب عيار 14 1,051 جنيه $35.50 سعر الذهب عيار 12 900.58 جنيه $30.43 سعر الذهب عيار 9 675.44 جنيه $22.82 اسعار أوقية الذهب 56,016 جنيه $1,893 اسعار جنيه الذهب 12,608 جنيه $426.04 اسعار كيلو الذهب 1,801,156 جنيه $60,862

سعر الذهب العالمي

قفز سعر الذهب العالمي أكثر من 1% متجاوزة مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن تقلص مكاسبها يوم الخميس، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1886.19 دولار للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو 2022، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1889.50 دولار للأوقية.

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