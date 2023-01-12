«فين الضحكة» لـ كريم محمود عبدالعزيز وعبدالباسط حمودة على «يوتيوب»

طرحت على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية "فين الضحكة" وهى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "شلبى"، وتجمع لأول مرة، النجم كريم محمود عبدالعزيز مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى. يذكر أن هذا الثلاثى يجتمع مرة أخرى مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "الغزالة رايقة" أغنية فيلم "من أجل زيكو".

يعرض حاليا بدور العرض فيلم "شلبي" ويقوم ببطولته كريم محمود عبدالعزيز وروبي ومحمود حافظ ويظهر المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج بيتر ميمي.

ومن المعروف أن الفنان كريم محمود عبدالعزيز كان قد طرح برومو أغنيته الجديدة "فين الضحكة" والتى يقدمها مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الشهير إنستجرام ونشر كواليس العمل الذى جمعه مع عبدالباسط حمودة داخل ستديو الصوت وعلق عليه قائلا: فين الضحكة النهاردة من فيلم شلبي.