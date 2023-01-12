الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بلقيس تحتل المرتبة الرابعة بين أفضل إطلالات عالمية لعام 2022

بلقيس
بلقيس

حصدت الإماراتية بلقيس فتحي المركز الرابع عالمياً عن فئة best dressed "أفضل فستان" بين نجمات العالم بحسب إحصاءات الجائزة العالمية red carpet fashion awards "جوائز السجادة الحمراء للموضة".

وأطلت بلقيس بفستان أزرق اللون كاب مع تسريحة شعر رقيقه ذيل حصان، في إطلالة مناسبة ومتناسقة وذلك ضمن أيام مهرجان البحر الاحمر السينمائي بمدينة الرياض بالسعودية، ولفتت الأنظار وقتها من خلال الفستان المصمم من قبل ماركة "فيرساتشي" الشهيرة .

وحصل على المراكز الاولى نجوم كبار على مستوى العالم، حيث حلت النجمة هانا وادينغهام الحاصلة على الجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة على المركز الأول، وحلت ثانية الممثلة الإنجليزية جودي تيرنرسميث، وحلت البريطانية شيلا أتيم صاحبة جائزة لورانس أوليفييه لأفضل ممثلة بالمركز الثالث.

وكانت قد حصدت بلقيس على جائزة أفضل كليب لعمل عربي عن أغنية "أمام مرايتي"، وذلك بمهرجان الفيلم الدولي بكان السينمائي وسط منافسه شرسه من عدد كبير من المطربين وهذا ما أكدت عليه في فيديو عبر الانستجرام حيث أكدت أن عام 2023 هو الأفضل بالنسبة لها.

وتعاونت بلقيس خلال الفيديو كليب مع المخرج  اللبناني دان حداد وهي من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

وكانت بلقيس قد وجهت من خلال الأغنية رسالة قوية لمواجهة التنمر، حيث أن كلمات الأغنية تحكي عن قصص واقعية تشبه الكثير من البنات منذ طفولتهم.

الجدير ذكره أن بلقيس فتحي كانت أحيت حفل ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر.

وكانت آخر أعمالها الغنائية باللهجة المصرية «مزاجنجي» التي قدمتها وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحيى والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية «دبلوماسي».

إطلالات عالمية النجمة الإماراتية بلقيس فتحي السجادة الحمراء للموضه مهرجان البحر الأحمر السينمائي ماركة فيرزاتشي

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