ياسين بونو وكورتوا على رأس المرشحين لأفضل حارس في العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن القائمة الأولية لجائزة ذا بيست لأفضل حارس مرمى في العالم عن عام 2022.

وتقدم جائزة ذا بيست لأفضل لاعب ومدرب في العالم ويقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا.



وضمت القائمة الأولية لأفضل حارس في العالم الأسماء الآتية: "المغربي ياسين بونو، البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه إديرسون، والبلجيكي تيبو كورتوا، والأرجنتيني إيمليانو مارتينيز".



ومن المقرر أن يتم الكشف عن القوائم النهائية لذا بيست يوم 6 فبراير المقبل، على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 من الشهر نفسه في مقر الاتحاد بمدينة زيوريخ في سويسرا.



ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بشكل مقسم إلى 4 أجزاء، كل منها 25%.



الأول عن طريق اختيار الجماهير بترتيب الأول والثاني والثالث لكل فئة من فئات الجوائز ويحصل المركز الأول في الترشيح على 5 نقاط و3 للمركز الثاني ونقطة واحدة للمرة الثالث، وبالفعل بدأ التصويت لاختيارات الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم من اليوم، 12 يناير.

أما الربع الثاني عن طريق تصويت مدربي المنتخبات والثالث قادة المنتخبات والرابع بتصويت مجموعة من الإعلاميين حول العالم، ثم يتم جمع كل الأصوات بالنسب الممنوحة على أساس الترتيب.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الآتية: أفضل لاعب ولاعبة؛ وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات وأفضل حارس وحارسة، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة فيفا للجمهور، وجائزة فريق فيفبرو للرجال والسيدات.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2022



وضمت القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب الأسماء الآتية: "الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي كريم بنزيما، المصري محمد صلاح، الكرواتي لوكا مودريتش، الفرنسي كيليان مبابي، النرويجي إرلينج هالاند، البرازيلي فينسيوس جونيور ومواطنه نيمار دا سيلفا، البولندي روبر ليفاندوفسكي، الانجليزي جودي بيلينجهام، البلجيكي كيفن دي بروين، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، المغربي أشرف حكيمي، والسنغالي ساديو ماني".

المرشحون لجائزة أفضل أفضل مدرب في العالم 2022



الإسباني بيب جوارديولا، المغربي وليد الركراكي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الفرنسي ديدييه ديشامب.