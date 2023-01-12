فحص 1121 مريضًا في قافلة طبية بالإسكندرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية - بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة - قافلة علاجية بقرية 18 بنجر السكر ببرج العرب على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 عيادات طبية في تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان.

وشارك فيها 55 عضوًا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة، إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1121 مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا لهم، وتحويل 22 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال يومي العمل إجراء 201 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة، و214 تحليلًا بمعمل الطفيليات، و9 أشعة سينية، بالإضافة إلى فحص 99 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 892 مواطنًا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

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