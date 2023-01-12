الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمعدل 99%..

جامعة المنصورة تحقق أعلى معدل إنجاز وحسم الشكاوى الحكومية خلال 2022

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأفاد التقرير بأن جامعة المنصورة حققت أعلى معدلات في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى، الموجهة لها خلال عام 2022 وعددها 1493 شكوى بمعدل إنجاز 99%.

وأشاد الدكتور شريف يوسف خاطر، بالاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية، حيث استقبلت الجامعة عدد (130) استغاثة طبية من غرف العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع وجراحات الأورام، وكذلك إجراء جراحة السمنة المفرطة لإنقاذ حياة مواطنة على نفقة الجامعة، وتم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن، وقد أشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن. 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جامعة المنصورة المنصورة التقرير السنوى اداء المنظمه رئيس جامعة المنصورة

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وائل لطفي

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