الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كواليس حذف أغنية محمد رمضان «على وضعنا» من يوتيوب

محمد رمضان
محمد رمضان

حذفت إدارة موقع يوتيوب كليب أغنية "على وضعنا"، والتي تعدت حاجز 3 ملايين مشاهدة، وذلك بسبب حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأحد المؤلفين.

سبب حذف أغنية محمد رمضان 

وعلم "الدستور"، أن الأغنية تم حذفها بعدما قام محمود بدر، عضو فرقة "شارع 3" بإرسال أكثر من بريد إلكتروني لإدارة الموقع الخاص بالفيديوهات حتى يتم وقف عرضها، لانتهاك الأغنية حقوق ملكيته الخاصة بكلمات الأغنية التي كانت تحمل اسم "لسه متخلقش"، وهو ما قوبل بالموافقة وتمت إزالة الأغنية وتحديدًا الفيديو كليب من يوتيوب.

وحاول محمد رمضان وعدد من صناع الأغنية، أن يقوموا بتعويض بدر ماليًا نظير عدم غلق الأغنية، بعدما أثبت بشكل يقيني أحقيته في الأغنية وسرقتها بشكل فج من قبل القائمين على "على وضعنا"، لكنه رفض وقرر أن يغلقها بعدما تحدث مع إدارة يوتيوب.

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أغنية على وضعنا لمحمد رمضان وعدوية

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

جدير بالذكر أن أغنية "على وضعنا"، لا تزال على قناة محمد رمضان، لكن الأغنية فقط دون الفيديو كليب، وحققت حوالي 140 ألف مشاهدة في غضون 10 أيام، وهو رقم ضعيف مقارنة برقم حصد الفيديو كليب للمشاهدات.

الملكية الفكرية المؤلف الفيديو كليب حقوق الملكية الفكرية يوتيوب اغنية محمد رمضان سبب حذف أغنية محمد رمضان أغنية على وضعنا

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